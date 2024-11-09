Снежная погода сохранится в Челябинской области 10 ноября

В ряде районов осадки будут менее интенсивными

В воскресенье, 10 ноября, на большей части территории Челябинской области продолжит идти снег. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, плюсовая погода и сильный ветер сохранятся.

В Челябинске столбики термометров этой ночью зафиксируются на нуле градусов. Пройдет небольшой мокрый снег. Днем потеплеет до +3°С. Осадки сохранятся. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью градусники покажут от −4 до +1°С. Днем температура установится в пределах от −2 до +3°С. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег. Метели. На дорогах гололед. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду, локально порывы до 17 метров в секунду.