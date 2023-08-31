Снежинские полицейские нашли заблудившуюся в лесном массиве бабушку

73-летняя горожанка собирала грибы и потерялась

В Снежинске полицейские помогли найти заблудившуюся бабушку, которая выехала в лес за грибами с сыном и потерялась. Несколько часов мужчина пытался самостоятельно найти свою пожилую маму, у которой имеются проблемы со слухом. Полицейским удалось оперативно найти женщину, сообщает пресс-служба регионального главка.

Житель Снежинска обратился в дежурную часть отдела МВД по ЗАТО и рассказал, что потерял свою 73-летнюю маму. Вместе они выехали в лес за грибами, но в какой-то момент потеряли друг друга из виду. Бабушка имеет проблемы со слухом, несколько часов самостоятельных поисков не привели к результатам. Мужчина решил срочно обращаться в полицию.

Оперативники сразу выехали в лес и стали прочесывать местность, бабушку нашли.

«Хочу поблагодарить вас и подчиненных вам сотрудников, которые достойно несут службу, защищают и охраняют нас! Спасибо сотрудникам полиции, участвовавшим в поисках моей матери, потерявшейся в лесу», — обратился со словами благодарности к начальнику отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск сын пенсионерки.

Напомним, сегодня в Усть-Катаве нашли тело 82-летнего пенсионера, который на собственном автомобиле уехал в лес за грибами. Дедушку искали четыре дня.