Снежинск ждет масштабная реновация в ближайшие 3 года

Руководство Челябинской области, ЗАТО и Федерального ядерного центра подписало соглашение о реализации проекта «Наш дом — наш двор — наш город»

В ближайшие три года Снежинск ждет масштабное преображение. Здесь приведут в порядок дороги, тротуары и дворы. Работы пройдут в рамках соглашения о реализации проекта «Наш дом — наш двор — наш город», которое было подписано в понедельник, 19 августа, между правительством Челябинской области, руководством атомграда и его градообразующего предприятия РФЯЦ — ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина.



Перед подписанием глава региона Алексей Текслер провел совещание по вопросам развития Снежинска. Губернатор отметил изменения, которые произошли за последнее время в облике городского округа: проведено комплексное благоустройство парка культуры и отдыха, реконструкция спортобъектов на территории стадиона им. Ю. Гагарина, значительно увеличено финансирование дорожных работ, отремонтированы важнейшие транспортные артерии города, строится новое жилье, а также реализуется совместная программа с Росатомом «Новый Снежинск».

По мнению Алексея Текслера, проект «Наш дом — наш двор — наш город» даст новый импульс развитию города.

«Нашу инициативу поддержал генеральный директор госкорпорации „Росатом“ Алексей Евгеньевич Лихачев. По сути, это программа совместных действий по масштабной реновации общественных городских пространств, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика», — отметил Алексей Текслер.

Соглашением в течение трех лет предусмотрена реконструкция дорожной системы Снежинска, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон и дворовых территорий. На эти цели будет направлено 315 млн рублей: 70% — из бюджета Челябинской области, 30% выделит Федеральный ядерный центр.

«За три года планируется сделать, не побоюсь этого слова, рывок, привести город в порядок. Это в дополнение к тем программам, которые мы сегодня реализуем: это и инициативное бюджетирование, и „Формирование комфортной городской среды“, и программа дорожных работ, „Дорожный рывок“ — все вместе даст существенный импульс улучшению качества городской среды в Снежинском городском округе», — подчеркнул губернатор.

Как отметил глава Снежинска Андрей Пульников, в городе планируется привести в порядок более 94 тысяч квадратных метров тротуаров.

«Сегодня у жителей есть запрос на комфортную, безопасную городскую среду. У нас пешеходный трафик большой, поэтому те масштабные изменения, которые Снежинску предстоит сделать, замечательные, люди это увидят и оценят. Наша задача — чтобы люди хотели оставаться жить в Снежинске. Программа уже начала реализовываться», — сказал Пульников.

Снежинск стал третьим атомградом, который подписывает соглашение с правительством Челябинской области и градообразующим предприятием для обновления городской инфраструктуры. Ранее соответствующие соглашения были подписаны между главами Озерска, Трехгорного и руководителями предприятий Росатома (ПО «Маяк» и Приборостроительный завод).

«Все, что в Снежинске происходит, касается каждого сотрудника ядерного центра, мы вместе с администрацией города при поддержке Алексея Леонидовича решаем все задачи, которые нужно решить, чтобы жизнь в городе Снежинске была комфортной и удобной, чтобы город был в числе лидеров по благоустройству, созданию общественных пространств. Уверен, что при такой поддержке мы это сделаем», — сказал, в свою очередь, гендиректор института Михаил Железнов.

Он добавил, что проект «Наш дом — наш двор — наш город» лишь часть большой совместной работы, благодаря которой ситуация в Снежинске стала меняться в лучшую сторону.