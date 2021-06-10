Снежинск с 2022 года начнет переоборудование транспортных средств на природный газ

В округе уже возводится газораспределительная станция

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева посетила Снежинск с рабочим визитом и провела встречу с главой города Игорем Сапрыкиным. Целью поездки стало обсуждение мероприятий, направленных на развитие газомоторного рынка.

По словам Игоря Сапрыкина, муниципалитет заинтересован в расширении применения метана как местным бизнесом, так и гражданами. Поэтому со следующего года планируется подключиться к программе — по переоборудованию транспортных средств на природный газ.

«Что важнее — создать сеть заправок или простимулировать население пользоваться новым видом топлива? Ответ на этот вопрос однозначный: необходимо работать по двум направлениям одновременно. Важно, чтобы каждый муниципалитет подключился к работе по популяризации газомоторного топлива и активно поддерживал предпринимателей и граждан не только информационно, но и организационно — в частности, в плане помощи в оформлении документов для участия в программах», — заявила Наталья Лугачева.

Сегодня Снежинск активно работает с местным бизнесом — потенциальными инвесторами, готовы строить заправки транспортных средств природным газом (метаном). В округе уже возводится газораспределительная станция. Предложил проект местный пассажироперевозчик, который постепенно переводит свой автобусный парк на этот экологически чистый источник энергии. Предприниматель планирует ввести объект в эксплуатацию осенью и подать заявку на областную субсидию.

«В формате субсидирования затрат регион поддерживает инвесторов, желающих реализовать проект по строительству объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом. Максимальный размер льготы составляет порядка 36 миллионов рублей на один объект. Субсидия предоставляется строго на конкурсной основе», — подчеркнула Наталья Лугачева.

Также министр напомнила, что в качестве дополнительной меры стимулирования развития рынка газомоторного топлива в 2020 году принят областной закон, по которому земельные участки под строительство газозаправочной инфраструктуры могут выделяться без проведения торгов, если проект отвечает установленным критериям масштабности: объем инвестиций должен составлять не менее 65 млн рублей, ежегодные поступления от налогов в консолидированный бюджет региона — не менее 1 млн рублей.

Определен и перечень перспективных мест для размещения таких объектов на территории Челябинской области.

По итогам 2020 года на использование природного газа переоборудовано почти 200 транспортных средств, за первый месяц работы программы в 2021 году — порядка 90. Комплексная работа по развитию рынка газомоторного топлива проводится на Южном Урале с 2019 года по инициативе губернатора Алексея Текслера.

