В Снежинске хотят еще на неделю продлить дистанционное обучение в школах. Информацию о продлении карантина в среду, 9 февраля, ИА «Первое областное» подтвердили в администрации города.
«Желание есть. Но решение еще не принято. Идут последние согласования», — пояснили нашему журналисту в мэрии.
Карантин планируют продлить до 16 февраля. Помимо школ также будут закрыты кружки и секции.
Напомним, Снежинск был первым муниципалитетом в Челябинской области, где по решению главного санитарного врача города на недельный карантин закрыли сразу все школы. После этого школы закрыли в Озерске, Магнитогорске, Златоусте и в Агаповском районе.
Ограничения связаны с ростом числа заболевших ОРВИ и ковидом.
В Челябинской области еще 4443 человека заболели коронавирусом за день, в том числе 656 школьников.
Между тем Роспотребнадзор принял решение не изолировать контактных школьников, если в классе выявили ковид.