Снежинск намерен еще на неделю продлить дистант для учащихся школ

Срок карантина, объявленный ранее, истекает сегодня

В Снежинске хотят еще на неделю продлить дистанционное обучение в школах. Информацию о продлении карантина в среду, 9 февраля, ИА «Первое областное» подтвердили в администрации города.

«Желание есть. Но решение еще не принято. Идут последние согласования», — пояснили нашему журналисту в мэрии.

Карантин планируют продлить до 16 февраля. Помимо школ также будут закрыты кружки и секции.



Напомним, Снежинск был первым муниципалитетом в Челябинской области, где по решению главного санитарного врача города на недельный карантин закрыли сразу все школы. После этого школы закрыли в Озерске, Магнитогорске, Златоусте и в Агаповском районе.

Ограничения связаны с ростом числа заболевших ОРВИ и ковидом.

В Челябинской области еще 4443 человека заболели коронавирусом за день, в том числе 656 школьников.



Между тем Роспотребнадзор принял решение не изолировать контактных школьников, если в классе выявили ковид.