Снежинск берут под наблюдение

В ближайшее время под круглосуточный контроль возьмут 12 общественных мест

В Снежинске продолжается монтаж системы видеонаблюдения в общественных местах. До конца сентября круглосуточный контроль будет обеспечен в 12-ти самых многолюдных местах, где появятся 35 камер с автоматическим режимом распознавания лиц.

Цена вопроса — около 5 миллионов рублей. Средства выделены в рамках партийного проекта по итогам рейтингового голосования жителей, проведенного в марте, во время президентских выборов.

По словам замглавы города Дениса Шарыгина, все локации, которые берут под наблюдение, выбраны из списка, предложенного сотрудниками правоохранительных органов, как наиболее значимые или напряженные в части соблюдения общественного порядка.

Записи со всех камер будут поступать на сервер, размещенный на базе единой диспетчерской службы. Здесь же установлены мониторы, впрочем, постоянно следить за происходящим на экранах не планируется. Видео с камер наблюдения будет храниться 30 суток.

Добавим, со временем власти города планируют увеличить число камер в системе видеонаблюдения города минимум до 200. Их планируется установить на перекрестках Снежинска.