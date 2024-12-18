Снегопады вернутся в Челябинскую область 19 декабря

Осадки усилятся преимущественно на юге региона

В четверг, 19 декабря, в Челябинской области местами температура поднимется еще выше. В ряде районов сохранится небольшой снег, на юге осадки усилятся из-за влияния циклона с территории Поволжья, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около −10°C, днем — от −3 до −5°C. Облачно, снег. На дорогах гололед от наката. Ветер южный с переходом на северный, от 4 до 9 метров в секунду.

Южные районы Челябинской области накроют снегопады, в целом в регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег. Местами метели. Ночная температура составит от −6 до −11°C, в горах упадет до −14°C. Днем столбики термометров установятся в пределах от −1 до −6°C. Ветер южный с переходом на северный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.