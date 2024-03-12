Снегопады сохранятся в отдельных районах Челябинской области 13 марта

Ветер усилится

В среду, 13 марта, в Челябинской области местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах сохранятся снегопады. Дневная температура воздуха может опуститься до −8 градусов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы и областной Гидрометцентр.

Этой ночью столбики термометров в Челябинске опустятся до −16°C, днем температура воздуха поднимется до −4...−8 градусов Цельсия. День выдастся преимущественно ясным. Ветер западный 3—7 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −4°C и малооблачно. Ветер юго-западный 2—7 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают небольшой снег и −4...−7 градусов. Ветер преимущественно западного направления четыре метра в секунду.

Ненастная погода сохранится в Златоусте: в городе ожидаются снегопады. Отметка на градуснике установится в пределах от −6 до −8°C. Ветер западный четыре метра в секунду.

Небольшой снег и слабый ветер прогнозируют в Аше. Столбики термометров будут варьироваться от −4 до −6°C.

В целом в ночные часы в регионе температура воздуха составит от −16 до −21°C, в горах и низинах похолодает до −26°C. Утром в отдельных районах возможны туман и изморозь. Днем ожидается от −2 до −7°C. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.