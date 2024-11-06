Снегопады сохранятся в Челябинской области в ночь на 7 ноября

Днем непогода чуть стихнет

В четверг, 7 ноября, в Челябинской области сохранится снежная погода. Особенно интенсивными осадки будут в ночное время. В отдельных районах сохранится сильный ветер. Температура воздуха может опуститься до −7°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В тылу уходящего циклона осадки будут продолжаться еще в течение следующих суток, наиболее интенсивные — ночью. При этом в отдельных районах могут сопровождаться порывами ветра и метелями»,— рассказали синоптики.

В Челябинске отметка на градуснике в ночные часы установится в пределах от −5 до −7°C. Снег, метель. Днем температура воздуха составит от −3 до −5°C. Облачно с прояснениями, возможен слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью воздух остынет до −5...−10°C. Снег, в северной половине и на крайнем востоке региона до сильного. В отдельных районах метели. На дорогах снежные заносы, гололедица, локально сильная. Днем показания термометров достигнут −2...−7°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метели. На дорогах сохранится гололед. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.