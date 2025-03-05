Снегопады сохранятся на юге Челябинской области 6 марта

На погоду в регионе продолжает действовать атлантический циклон

В четверг, 6 марта, в Челябинской области будет снежно: где-то пройдут небольшие осадки, а где-то — существенные. Температура по области ожидается в пределах от 0 до −10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на четверг температура снизится до −14°C, днем поднимется до −2...−4°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер южный с переходом на северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.

На юге региона ночью ожидается снегопад, на остальной территории — небольшие и умеренные осадки. Местами метели и снежные заносы. Градусники покажут от −11 до −16°C, при прояснении — до −21°C. Днем снег разной интенсивности сохранится. Температура воздуха составит от 0 до −5°C, в низинах будет около −10°C. Ветер преимущественно северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. На дорогах местами гололед.

В областной Госавтоинспекции с учетом непогоды водителям рекомендовали держать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и включать фары даже днем. Также инспекторы посоветовали не останавливаться на обочинах во избежание ДТП. Лучше всего остановиться на специально отведенном месте.