Снегопады пройдут на севере Челябинской области в ночь на 18 марта

Днем местами небольшие осадки сохранятся

Вторник, 18 марта, удивит жителей Челябинской области разнообразием погоды: пока ночью в одних районах будет отрицательная температура и снегопад, в других — дождь и до +9°C. А днем воздух может прогреться до рекордных +17°C. Как сообщили в областном Гидрометеоцентре, такая погода обусловлена низким атмосферным давлением и связанными с ним контрастными фронтами.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +1…+3°C, пройдет дождь. Днем воздух может прогреться до +6°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

На севере Челябинской области в ночь на вторник пройдет снегопад. Градусники покажут от −1 до +4°C. Гололед, налипание мокрого снега на провода. На юге в ночные часы будет от +4 до +9°C, пройдет небольшой дождь. Небольшие осадки в виде дождя или снега пройдут и на остальной территории. Днем на севере региона температура поднимется до +4…+9°C, на юге — до +12…+17°C. Небольшой дождь. Ветер на севере — от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, на юге — от 6 до 11 метров в секунду.