Снегопады прогнозируют в Челябинской области 10 марта

Ветер будет слабым

Сегодня, 10 марта, в Челябинской области сохранится минусовая температура. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможны обильные осадки. Слабый снег ожидается и в Челябинске, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров в дневные часы поднимутся до −2...−4 градусов. Облачно с прояснением, пройдет небольшой снег. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня обещают от −5 до −8 градусов. Днем умеренный снег, вечером начнется снегопад. Ветер юго-западный до 2,5 метра в секунду.

В Златоусте сегодня также будет снежно. Температура воздуха опустится до −8 градусов. Ветер слабый северо-западного направления.

В Верхнем Уфалее синоптики прогнозируют снегопад и около −7 градусов. Ветер западный до трех метров в секунду.

В Южноуральске пройдет слабый снег. Градусник покажет −5...−7 градусов.

В целом в Челябинской области будет около −1...−6 градусов. Облачно с прояснением, местами снег. На дорогах гололед. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду.