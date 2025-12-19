Снегопады обрушатся 19 декабря на Челябинскую область

На один день в регион вернется аномальное тепло

Сегодня, 19 декабря, через территорию Челябинской области пронесется циклон, который, как ожидается, увеличит высоту сугробов благодаря снегопадам и побалует теплом тех, кто устал от морозов. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске пройдет снег, местами сильный. Градусники покажут −2...−4°C. Ветер южного направления, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске — небольшой снег на протяжении всего дня и до −2°C.

В Миассе утром осадки будут сильными, во второй половине дня ослабнут. Температура поднимется до −3°C. Ветер юго-западный, до 2 метров в секунду.

В Сатке, напротив, снег усилится во второй половине дня. Температурный фон тот же.

В Аше — около −1°C. В утренние часы может пройти снег с дождем, после — небольшой снег. Без сильного ветра.

На юге области день также выдастся снежным. Столбики термометров достигнут −2°C.

В Снежинске — около −5°C и умеренный снег. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

В целом в регионе будет от −1 до −6°C. На большей части территории ожидается снег. На дорогах снежные заносы. Метели. Ветер южный, до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Водителям рекомендуют быть внимательными и учитывать дорожную обстановку.

Уже сегодня вечером температура начнет снижаться, и в субботу, 20 декабря, южноуральцев ждет мороз до −25°C.