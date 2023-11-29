Снегопады накроют Челябинскую область 30 ноября

Погода будет ветреной

Последний осенний день в Челябинской области выдастся снежным: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снегопады и даже метели. Температура воздуха будет минусовой. На дорогах по-прежнему будет скользко. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске в ночь на 30 ноября пройдет снегопад. Температура воздуха опустится до −5 градусов. Днем осадки чуть ослабеют, но не прекратятся. Столбики термометров существенно не поднимутся и покажут −1...−3 градуса. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается до −4 градусов и снег. Ветер преимущественно западный до четырех метров в секунду.

В Сатке похолодает до −6 градусов. Утром осадки будут интенсивными, днем ослабеют. Ветер западный до двух метров в секунду.

В Троицке сохранится более теплая погода — около −1 градуса. Также пройдет снег. Ветер северо-западный до пяти метров в секунду.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью обещают от −3 до −8 градусов. Пройдет снег, местами осадки будут сильными. В отдельных районах метели. Днем столбики термометров поднимутся до −1...−6 градусов. Облачно, снег, местами снегопады и метели. На дорогах гололед. Ветер северный, северо-западный 4—9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.