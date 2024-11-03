Снегопады, метели и гололед сохранятся в Челябинской области 3 ноября

Ветер не стихнет

Сегодня, 3 ноября, в ряде районов Челябинской области сохранится снег с дождем, а также штормовой ветер. Температура воздуха опустится до нуля градусов и ниже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске отметка на градуснике остановится на −1°C. Облачно с прояснениями, возможны слабые осадки преимущественно в виде снега. Ветер южного направления с переходом на западный, до 14 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

До −1°C будет в Магнитогорске. Малооблачно, осадков быть не должно. Ветер западный, 8 метров в секунду.

Воздух в Миассе остынет до −3°C. День выдастся облачным, без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, до 8 метров в секунду.

Показания термометров в Златоусте достигнут −4°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер западный, около 8 метров в секунду.

Градусники в Пласте покажут около 0°C. Ясно на протяжении всего дня. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

В Трехгорном похолодает до −4°C. Небольшой снег должен закончиться во второй половине дня. Пасмурно. Ветер юго-западного направления, до 5 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от 0 до −4°C. Облачно с прояснением, локально ожидается снег. На западные районы области обрушатся снегопады. Не исключается метель. На дорогах гололед. Ветер южного направления с переходом на западный, до 14 метров в секунду, порывы могут достигать от 15 до 26 метров в секунду.