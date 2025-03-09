Снегопады, метели и гололед ожидают жителей Челябинской области 9 марта

На дорогах по-прежнему скользко

Сегодня, 9 марта, в Челябинской области почти повсеместно пройдут снегопады. Ветер усилится, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Температура в Челябинске достигнет −2...-4°C. Пройдет небольшой снег. Ветер южной четверти, около 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до −2°C. Небольшой снег усилится ближе к вечеру. Ветер юго-западного направления, 6 метров в секунду.

Трехгорный и Златоуст накроют снегопады. Градусники покажут около −4°C. Ветер юго-западный, слабый.

В Миассе также ожидается до −4°C. Умеренный снег. Ветер южного направления, 4 метра в секунду.

До −6°C будет в Бакале. Снегопад на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Аше тоже снегопад. Столбики термометров зафиксируются на −3°C. Ветер южного направления, 7 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от −5 до 0°C, в низинах будет −8°C. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег. Локально гололед и метели. Утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.