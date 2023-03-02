Снегопады и сильный ветер сохранятся в Челябинской области

В отдельных районах региона возможны метели

Сегодня, 2 марта, в Челябинской области ожидается около −5 градусов, местами ниже. В регионе сохранится снежная и ветреная погода. В областном центре осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около −11°C, днем температура поднимется до минус 3—5 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы будет около −9°C, местами ниже. Днем синоптики прогнозируют от −3 до −8°C. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горных районах возможны снегопады. Местами ожидаются метели.