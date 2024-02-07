Снегопады и сильный ветер сохранятся в Челябинской области 7 февраля

Местами возможны метели

Сегодня, 7 февраля, на Челябинскую область вновь обрушатся снегопады. Сильный ветер сохранится. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от слабого минуса до слабого плюса, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этим утром покажут около −1°C, днем отметка на градуснике достигнет +1°C. Ветер восточного направления 7—12 метров в секунду. Облачно, снег, локально сильный. Не исключается слабая метель. Гололед.

В Челябинской области сегодня утром ожидается около −1°C, днем потеплеет до +2°C, однако в отдельных районах будут минусовые значения. Ветер преимущественно восточной четверти от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Синоптики обещают облачную погоду с мокрым снегом. В отдельных районах осадки будут сильными. Метели. На дорогах снежные заносы.

Автомобилистам в таких условиях лучше повременить с долгими поездками по региональным и федеральным трассам во избежание возникновения аварий и прочих ЧП.