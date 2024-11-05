Снегопады и штормовой ветер вернутся в Челябинскую область 6 ноября

На дорогах будет скользко

В среду, 6 ноября, непогода вновь разгуляется в Челябинской области: синоптики обещают снегопады, штормовой ветер и гололед. Температура воздуха может опуститься до −6°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинске составит от −4 до −6°C. Снег, временами сильный. Днем столбики термометров установятся в пределах от −3 до −5°C. Облачно, осадки сохранятся. На отдельных участках дорог снежные заносы и гололед. Ветер восточный, северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинской области непогода также начнется предстоящей ночью: ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. В регионе похолодает до −4…−9°C. Днем показания термометров будут варьироваться от −1 до −6°C. Облачно, снег, местами снегопады и метели. На дорогах гололед. Ветер восточного направления, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Возможно усиление до 20 метров в секунду.

В связи с непогодой в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Автомобилистов просят отказаться от поездок во избежание ЧП.