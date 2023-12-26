Снегопады и штормовой ветер прогнозируют в Челябинской области в ночь на 27 декабря

Местами температура опустится до −13 градусов

В среду, 27 декабря, в Челябинской области ночью еще будет свирепствовать непогода. Днем шквалистый ветер и сильные снегопады стихнут, но не закончатся. В Челябинске возможен слабый снег. Подробнее рассказали в пресс-службе областного Гидрометеоцентра.

В ночь на среду столбики термометров в Челябинске опустятся до −6…−8 градусов и пройдет небольшой снег. Возможна слабая метель. Ветер юго-западный 7—12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Днем температура воздуха установится в пределах от −4 до −6°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица от снежного наката. Ветер юго-западного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Миассе ожидается около −6 градусов и небольшой снег. Ветер юго-западный до 2,5 метра в секунду.

Слабый снег и −4 градуса синоптики обещают в Сатке. Ветер слабый юго-западного направления.

В Аше осадки будут существенными. Столбики термометров также покажут −4 градуса.

В целом в регионе в ночные часы будет −5…−10 градусов, при прояснении похолодает до −13°C. Северную половину области накроют снегопады. Ветер западного направления 7—12 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют от −3 до −8°C. В отдельных районах пройдет небольшой снег, в горах до умеренного. Локально возможны метели. На дорогах снежные заносы. Гололедица от наката, местами сильная. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Экстренное предупреждение, объявленное накануне, продлено до ночи 27 декабря.