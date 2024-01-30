Снегопады и потепление до нуля градусов обещают в Челябинской области 31 января

На дорогах будет скользко

На Челябинскую область надвигаются обильные снегопады. Осадки начнутся уже в ночь на 31 января и не прекратятся. Последний январский день будет преимущественно теплым, местами температура поднимется до 0 градусов. При этом в отдельных районах сохранится морозная погода. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусник покажет −14...−16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −6...−8 градусов. Облачно, небольшой снег. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха составит −5...−8 градусов. Пасмурно, пройдет небольшой снег. Ветер северный до трех метров в секунду.

В Сатке синоптики обещают умеренные осадки и около −5 градусов. Ветер северо-западный до 1,8 метра в секунду.

− 4 градуса и слабый снег ожидаются в Снежинске. Ветер северо-западный до 2,2 метра в секунду.

В Аше может потеплеть до −3 градусов. Утром возможен обильный снег, к вечеру осадки ослабнут. Ветер северо-западный до трех метров в секунду.

В целом в большинстве городов и районов в ночные часы синоптики обещают от −13 до −18 градусов, в горах будет теплее — около −8 градусов. Днем температура будет варьироваться в пределах от 0 до −8 градусов, на востоке прогнозируют около −13 градусов. Облачно, небольшой снег, местами умеренный, в горах и на юге области осадки будут сильными. В горах возможны лавины. На дорогах гололед и снежные заносы. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.