Снегопады и потепление до +2 градусов прогнозируют в Челябинской области 28 января

День выдастся ветреным

В Челябинской области весна уже спешит на смену зиме: во вторник, 28 января, воздух в регионе может прогреться до +2°C. Однако день выдастся снежным, а местами пройдет снег с дождем. Подробнее о погоде рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров установятся в пределах от −6 до −8°C. Мокрый снег. Днем ожидается от 0 до +2°C. Облачно с прояснениями, осадки сохранятся. Возможен снег с дождем. На дорогах гололед от наката. Ветер юго-западный, западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью будет от −5 до −10°C, при прояснении градусники покажут около −15°C. Днем — от −3 до +2°C. Облачно с прояснениями, в северной половине региона пройдет снег, мокрый снег, временами с дождем. В горных районах синоптики прогнозируют снегопады, в южных — небольшие локальные осадки. Местами возможны слабые метели. Гололед от снежного наката. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.