Снегопады и понижение температуры ожидаются в Челябинской области

На дорогах будет скользко

Сегодня, 23 ноября, в Челябинской области резко похолодает: в течение дня температура воздуха опустится до −10 градусов. Почти на всей территории региона продолжит идти снег, на дорогах сохранится гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром в Челябинске будет около −3°C, в течение дня ожидается понижение температуры до −8...−10 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный с переходом на западный 4—9 метров в секунду. Пройдет снег.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около −3°C, местами ниже. Днем синоптики обещают перепад от −2 до −10°C. Облачно, снег. В отдельных районах сохранятся гололед, возможно отложение мокрого снега на проводах. Жителей южных районов предупредили о метелях. На дорогах гололедица. Ветер восточного направления с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 15—17 метров в секунду.