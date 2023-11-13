Снегопады и похолодание до −8 градусов придут в Челябинск на этой неделе

На Урал надвигается арктический фронт

Затянувшаяся в Челябинской области ноябрьская оттепель подходит к концу: с середины недели температура воздуха в регионе начнет постепенно опускаться, и к выходным достигнет −8 градусов. Вместе с отрицательными температурами в Челябинскую область придут снегопады. Подробнее о погоде на неделю с 13 по 19 ноября рассказали синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ближайшие дни, 13—15 ноября, сохранится неустойчивая погода при температуре воздуха ночью от −3 до +2 градусов и плюсовых дневных температурах. Местами ожидаются дождь и снег, сохранится гололедица. 16 ноября при наступлении на Урал арктического фронта ожидаются непродолжительные осадки в виде мокрого снега и снега и похолодание: ночью до минус 1—7 градусов, днем до −5 градусов. По предварительному прогнозу предполагается, что, начиная с 17 ноября, погода будет вполне зимней с устойчиво отрицательной температурой»,— рассказали синоптики.

По данным популярных погодных сервисов, в Челябинске до четверга сохранится плюсовая температура. Во вторник, 14 ноября, пройдет небольшой дождь, в среду и четверг синоптики обещают слабый снег. В пятницу температура опустится до 0 градусов и пройдет снегопад. В выходные осадков почти не будет, при этом в городе похолодает до −8 градусов.

Отметим, в разных районах Челябинской области температура может быть как выше, так и ниже этих значений. Интенсивность осадков также будет разниться. Но ясно одно: в регион приходит настоящая зима.

Кстати, ранее синоптики Челябинского Гидрометеоцентра сообщили ИА «Первое областное» о том, что теплую погоду в ноябре — а столбики термометров местами поднимались до +10 градусов — нельзя назвать аномалией, так как температура была незначительно выше средней. К тому же в регионе часто бывает подобная оттепель перед предзимьем.