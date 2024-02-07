Снегопады и ночное похолодание до −21 градуса ожидаются в Челябинской области 8 февраля

По-прежнему будет ветрено

В четверг, 8 февраля, в Челябинской области продолжатся обильные снегопады. Погода сохранится ветреной. Ночью заметно похолодает, днем в регионе вновь может потеплеть до −1 градуса, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха опустится до −14...−16 градусов, днем ожидается от −4 до −6 градусов. Облачно с прояснениями, снег. Ветер южного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске четверг тоже выдастся снежным. Столбики термометров покажут от −5 до −9 градусов. Ветер южный до девяти метров в секунду.

В Миассе синоптики обещают около −8 градусов и снег. Ветер южный до 3,2 метра в секунду.

В Сатке ожидается −5...−6 градусов. На протяжении всего дня будет идти снег. Ветер юго-западный до шести метров в секунду.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью температура может опуститься до −21 градуса. В целом будет −11...−16 градусов. Днем синоптики прогнозируют от −1 до −9 градусов. Облачно с прояснениями, снег, на юге временами сильный. Возможны метели, на дорогах снежные заносы и гололед. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.