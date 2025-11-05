Снегопады и метели обрушатся на Челябинскую область 5 ноября

В регионе действует штормовое предупреждение

В Челябинской области на смену ясной и холодной погоде придут снегопады со штормовым ветром. Непогоду в регион сегодня, 5 ноября, принесет глубокая ложбина атлантического циклона, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра. Температура воздуха поднимется до небольшого минуса, а местами и плюса.

В Челябинске будет облачно с прояснениями, временами ожидается мокрый снег. Градусники покажут от −1 до +1 градуса. Ветер южный, 7—12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В Сатке на протяжении всего дня ожидается дождь со снегом. Столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Ветер юго-западный, около 6 метров в секунду с регулярными усилениями.

В Златоусте сегодня тоже 0 градусов. В первой половине дня пройдет снег, во второй — дождь со снегом. Ветрено.

В Аше воздух прогреется до +2 градусов. День также выдастся ненастным.

В Верхнем Уфалее утром ожидается снегопад, после до вечера будет идти дождь со снегом. К вечеру потеплеет до +1 градуса.

В Бредах слабый снег возможен только в первой половине дня. Температура воздуха составит −3 градуса.

В Магнитогорске, предварительно, осадков днем не будет. Градусники покажут слабый плюс.

В целом по области температура будет варьироваться в пределах от −4 до +1 градуса. Пасмурно, мокрый снег, в горах до сильного. На дорогах гололедица от наката. Ветер южный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 20 метров в секунду.