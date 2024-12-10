Снегопады и метели обрушатся на Челябинскую область 10 декабря

Несмотря на непогоду, в регионе потеплеет

Сегодня, 10 декабря, в Челябинской области прогнозируют ветреную погоду со снегом. Где-то осадков почти не будет, а где-то пройдет снегопад. Температура воздуха поднимется, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Слабый снег и −4°C будет в Челябинске. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске составит около −5°C. День выдастся хмурым. Ветер юго-западный, до 8 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Миассе зафиксируется на −4°C. В городе установится пасмурная погода. Ветер западного направления, до 6 метров в секунду.

В Златоусте показания термометров достигнут −7°C. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер западный, 6 метров в секунду.

Ашу накроют снегопады. В городе будет около −7°C. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

Не обойдется без снега и в Троицке: интенсивные осадки ослабнут ближе к ночи. Температура поднимется до −3°C. Ветер юго-западного направления, 7 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −2 до −7°C. Облачно с прояснением, небольшой снег, в горных районах более интенсивный. Крайний запад области накроют снегопады. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололед. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.