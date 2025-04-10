Снегопады и гололед сохранятся в отдельных районах Челябинской области 11 апреля

Через территорию уральских регионов проходят южные циклоны

В пятницу, 11 апреля, северные районы Челябинской области занесет снегом. Синоптики даже пообещали возвращение временного снежного покрова. Температура воздуха там может снизиться до −1°C. На остальной территории — до +9°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный циклон, пришедший на территорию Челябинской области, постепенно сместится на Западную Сибирь. Но в пятницу во второй половине дня к нашему региону приблизится очередной южный циклон — условия для возникновения опасных явлений, связанных с осадками, еще сохраняются»,— рассказали синоптики.

В Челябинске ночная температура вплотную приблизится к 0°C. Пройдет дождь с мокрым снегом, местами сильный. Днем столбики термометров поднимутся до +4...+6°C. Осадки сохранятся. Ветер юго-западный с переходом на северный, от 5 до 10 метров в секунду с отдельными порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −3 до +2°C, на юге сохранится тепло до +7°C. Днем воздух прогреется до +4...+9°C, в горах ожидается до −1°C. Облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. По северным районам ударят снегопады. Синоптики также предупреждают о сильных гололедных явлениях. В утренние часы при прояснении вероятен туман. Ветер юго-западного направления с переходом на северный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.