Снегопады и гололед сохранятся в Челябинской области 11 октября

Температура опустится ниже нуля градусов

В пятницу, 11 октября, в Челябинской области сохранится непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают минусовую температуру, снег, метели и гололед.

«Южный Урал находится в промежуточном поле между двумя контрастными барическими вихрями, в связи с чем ожидаются сильный снег, метели, гололедные явления, усиление ветра до 18 метров в секунду», — рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −5°C, днем температура также останется отрицательной: градусники покажут от −1 до −3°C. Облачно с прояснением, снег, временами сильный. Метель. На дорогах гололедица от снежного наката. Ветер северо-восточный, от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров в ночные часы будут варьироваться от −3 до −8°C, на крайнем юге достигнут 0°C. Днем — от −4 до +1°C. Облачно, осадки преимущественно в виде снега, в отдельных районах сильные. Метели. Возможны снежные заносы и гололед. Ветер северо-восточный, от 9 до 14 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.