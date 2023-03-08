Снегопады и гололед обещают синоптики в Челябинской области

Температура вновь поднимется до плюсовой

Сегодня, 8 марта, в Челябинской области прогнозируют потепление до +1 градуса и небольшой снег. Местами в регионе сохранятся снегопады. На дорогах ожидается гололед, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров достигнут отметки около −9°C, днем температура будет варьироваться от −1 до +1°C. Переменная облачность, ожидается слабый снег. Ветер западного направления 7—12 метров в секунду.

В Челябинской области утром синоптики обещают около −6°C, местами ниже. Днем температура поднимется до +1°C, в отдельных районах прогнозируют до −4°C. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег, в горах — до умеренного. Возможны метели. На дорогах гололед.