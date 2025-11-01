Снегопады и до −5 ожидается на Южном Урале в длинные выходные ноября

За три дня погода не раз изменится

В предстоящие длинные выходные, 2, 3 и 4 ноября, погода в Челябинской области будет переменчивой. В воскресенье пройдут дождь и снег, в понедельник осадков не ожидается, а во вторник они возобновятся. Температура будет то подниматься до +5°C, то опускаться до −5°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Синоптики уточнили, что Челябинская область окажется под влиянием холодной воздушной массы, а быстрая смена атмосферных вихрей обусловит то снежную, то сухую погоду.

«В воскресенье с прохождением ныряющего циклона в регионе ожидаются дождь со снегом, снег, гололед. Затем антициклон ненадолго обусловит ясную, сухую, умеренно морозную погоду. Ему на смену с северо-запада придет глубокая ложбина атлантического циклона, которая вновь принесет в регион обильные осадки», — рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −2°C, днем будет около +2…+4°C. Облачно, дождь и мокрый снег. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду.

В регионе температура этой ночью составит −4…+1°C, днем потеплеет до 0…+5°C. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами со снегом. В отдельных районах синоптики обещают снегопады и установление временного снежного покрова. Местами туман и гололед. Ветер северо-восточный, до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В понедельник, 3 ноября, в столице Южного Урала будет преимущественно без осадков. В дневные часы градусники покажут −2°C. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области день также выдастся без погодных сюрпризов. Столбики термометров зафиксируются на 0…−5°C — это на 2 градуса ниже нормы. Ветер северный, до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске 4 ноября существенных осадков не ожидается. Воздух остынет до −2°C.

В регионе, напротив, в отдельных районах пройдет мокрый снег, местами ожидаются гололед и налипание мокрого снега на провода. Температура будет варьироваться от −3 до +2°C. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.