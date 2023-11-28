Снегопады, гололед и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

Регион окажется во власти циклона

Предстоящие несколько дней в Челябинской области ожидаются снежными: обильные осадки начнутся уже в ночь на среду, 29 ноября, и продолжатся до пятницы, затем ослабеют. Температура воздуха снизится. Подробнее о погоде ИА «Первое областное» рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«На территорию Челябинской области идет циклон с юго-запада, который принесет осадки. Давление снизится. Этот циклон будет влиять на нас в течение двух дней. Потом он начнет отходить, осадки ослабеют, но уже ближе к выходным к нам подойдет очередной циклон со снегопадами»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева.

Начнется непогода в ночь на среду, 29 ноября, с дождя, переходящего в снег. Температура воздуха опустится до −1...−6 градусов. Днем осадки продолжатся, на северо-востоке они будут небольшими, а в отдельных районах пройдут снегопады. Температура воздуха значительно не поднимется и составит −4...+1 градус. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. На дорогах гололед. Возможно налипание снега на провода.

В Челябинске будет пасмурно, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололед. Возможен туман. В ночные часы столбики термометров покажут −1...−3 градуса, в дневные — от −1 до +1 градуса. Ветер преимущественно восточного направления от 3 до 8 метров в секунду.