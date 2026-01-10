Снегопад в Москве парализовал авиасообщение с Челябинском

Непогода вызвала массовые задержки и отмены рейсов в аэропорту имени Курчатова

Аэропорт Челябинска столкнулся с массовыми сбоями расписания из-за экстремальной погоды в Москве. Циклон «Фрэнсис», обрушивший на столицу сильнейший снегопад, парализовал работу московского аэропорта Шереметьево, что вызвало волну задержек и отмен рейсов по всей стране, включая южноуральский авиаузел.

Основные проблемы связаны с рейсами в Москву и обратно. Как сообщает официальное табло аэропорта Челябинска, ситуация остается сложной. На текущий момент из Москвы задерживаются три авиарейса, также переносится вылет в столицу на неопределенный срок. Кроме того, рейс СУ 1420/1421 отменен в обоих направлениях.

По данным коллег из московских СМИ, из-за мощного снегопада в Шереметьево даже возникли проблемы с рулением и буксировкой воздушных судов — некоторые самолеты буквально застревали в сугробах. Ранее аэропорт был закрыт на прилет до 10:00 по московскому времени, что и вызвало цепную реакцию задержек.

Напомним, что накануне на Москву обрушился циклон Фрэнсис, вызвавший обильные снегопады. Аэропорт Шереметьево сегодня утром сообщил, что из-за неблагоприятной погоды не принимает воздушные суда до 8 утра по московскому времени.