Снегопад в Челябинской области обещают уже в субботу

Город готовится к ухудшению погоды

Подрядчикам дали поручение вернуть часть дорожной техники в зимний режим, рассказал замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Челябинска Дмитрий Агеев.

Речь шла о том, что в ожидании снегопада ускоряется ямочный ремонт. В мэрии отметили, что прогнозируется снег — такой же, как на западной части Российской Федерации. Дорожникам надо быть наготове, чтобы в случае чего своевременно отреагировать и прибрать город.

«У дорожников, исходя из климатических условий, в которых мы проживаем, техника должна как минимум до конца апреля быть на резерве. Мы это фиксировали не раз», — подчеркнул мэр Алексей Лошкин.

Глава города напомнил ситуацию в Москве, где выпало до 15 сантиметров снега. Будет ли так на Южном Урале, пока неизвестно. Но скачки температуры и осадки в виде снега действительно есть в прогнозах.

Ранее мы сообщали, что после сегодняшнего тепла, во вторник температура воздуха снизится до +13 градусов, но уже в среду снова поднимется выше +20. К вечеру погода начнет портиться, пройдет дождь. В четверг градусники покажут +12 градусов, в пятницу — всего +7. В выходные будет около +10 градусов и может пройти снег.

На юге региона до четверга будет сохраняться тепло до +20 градусов, а в четверг резко похолодает до +9 градусов. Со среды ожидаются дожди, в субботу синоптики обещают смешанные осадки.