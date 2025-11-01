Снегопад накроет запад Челябинской области 1 ноября

На остальной территории пройдут небольшие осадки

Сегодня, 1 ноября, в Челябинской области пройдет дождь, местами со снегом. Ветер сохранится умеренным, а градусники покажут около +5°C и ниже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до плюс 4—6°C. Пасмурно, возможны незначительные осадки. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня дождливо. Ночью добавится мокрый снег. Температура достигнет +5°C.

Миасцам достанутся хмурое небо и 4°C со знаком плюс. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

В Златоусте — дождь со снегом и +1°C.

В Троицке дневной прогрев составит +7°C. Дождь начнется во второй половине дня.

В Бакале будет около 0°C. Дождь со снегом. Ветер юго-западного направления, 3 метра в секунду.

В Карабаше день выдастся хмурым. Температура достигнет +2°C.

Градусники в Снежинске покажут +3°C. Пасмурно.

В Еманжелинске — 5°C тепла и облачно. Ночью ожидается мокрый снег с дождем.

В целом температура в регионе составит плюс 1—6°C. Местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь. На крайнем западе возможен снегопад. Утром в отдельных районах туманы. В горах локально слабый гололед. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.