Снегопад на Южном Урале продолжится до утра 11 января

В областном Миндортрансе не исключают изменений в движении междугороднего пассажирского транспорта

Обильный снегопад, начавшийся утром 10 января, продолжается на территории Челябинской области. Наиболее сильные осадки фиксируются в Челябинске и окрестностях — Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Сосновском районах, а также на юге области, в Бредах и Кизиле.



В пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщают, что, несмотря на непогоду, все автовокзалы региона работают в штатном режиме, перевозки по межмуниципальным маршрутам проходят по расписанию. Однако, по уточненным прогнозам синоптиков, снегопад продолжится всю ночь, так что в расписании движения автобусов возможны изменения.

Напомним, с 11 часов 10 января из-за непогоды ограничено движение большегрузов по федеральной трассе М5 «Урал» от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаркуль. Подрядные организации в городах и на трассах без перерывов чистят снег. Дополнительная нагрузка свалилась на Госавтоинспекцию: только в горно-заводскую зону для помощи водителям и дорожникам направлены дополнительные 28 экипажей инспекторов.