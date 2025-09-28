Снегопад и заморозки до -6°C ожидаются на Южном Урале в ночь на 29 сентября

Сильные осадки доберутся до юга региона

Холодная воздушная масса продолжает определять погоду в Челябинской области. В ночь на понедельник, 29 сентября, снегопады доберутся до южных районов региона. Днем осадки ослабнут, но местами сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −1...−3 градусов. Пройдет небольшой дождь со снегом. Днем будет максимум +4 градуса, осадки прекратятся. Ветер северо-восточный, 4—9 метров в секунду.

По области в ночь на понедельник местами пройдет дождь со снегом, на южные районы обрушится снегопад. Температура снизится до −6 градусов, на юге — около 0...+5 градусов. Днем на севере региона осадков на ожидается, на юге небольшой дождь с мокрым снегом сохранится. Градусники покажут от 0 до +5 градусов. Ветер северный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Утром возможен гололед.