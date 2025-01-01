Снегопад и метели накроют Челябинскую область в первый день 2025 года

Плюсовая температура будет способствовать образованию гололедицы на дорогах

Сегодня, 1 января 2025 года, в Челябинске и городах области будут обильные снегопады и метели. По данным гидрометеоцентра, сохранится теплая погода — от 0 до −8°С. Это может вызвать гололедицу на дорогах, госавтоинспекция попросила автовладельцев воздержаться от дальних поездок.

В Челябинске, как сообщают синоптики, будет облачно с прояснениями. Днем велика вероятность выпадения осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью −5,-7°, днем −2,-4°.

В целом примерно такая же погода будет и в большинстве городов области. На западе холоднее — днем температура может опуститься до −10°.

Отметим, что экстренные службы вчера, 31 декабря, попросили водителей воздержаться от дальних поездок. ГАИ предупредило о том, что на дорогах возможно образование гололедицы.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы. За помощью можно обратиться к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112.