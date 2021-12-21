Снегопад и аварии стали причиной семибалльных пробок в Челябинске

Ситуацией воспользовались агрегаторы такси

Этим утром, 21 декабря, в Челябинске выпавший накануне вечером снег стал причиной многочисленных аварий и семибалльных пробок. Агрегаторы такси, воспользовавшись ситуацией, подняли цены на поездки почти в три раза. Рассказываем, на каких развязках возникли заторы и сколько придется заплатить за поездку на такси.

Заторы зафиксированы на улице Куйбышева, на нескольких участках Комсомольского проспекта. Из-за аварии значительно затруднено движение на проспекте Победы на участке от улицы 40-летия Победы до Молодогвардейцев. Пробки возникли на нескольких участках улицы Братьев Кашириных.

Стоит движение в обе стороны на Свердловском проспекте. Небольшие заторы возникли на улицах Северо-Крымской, Труда в районе Химфармзавода, Ловина, Первой Пятилетки, Горького и Героев Танкограда. Затруднено движение на проспекте Ленина на участке от улицы Горького до Третьего Интернационала, а также на Копейском шоссе на подъезде к ТРК «Алмаз» со стороны Тракторозаводского района.

Небольшие заторы также зафиксированы на улицах Блюхера, Игуменке, Дзержинского и Цеховой.

Этим утром преодолеть расстояние в несколько сотен метров на такси можно за 130 и более рублей. Стоимость поездки до центра составляет более 260 рублей, из отдаленных микрорайонов добраться до центра Челябинска можно более чем за 400 рублей. Тем, кому необходимо в аэропорт или на вокзал, придется заплатить около 400 и 250 рублей соответственно.

Ранее сотрудники ГИБДД предупредили южноуральских автомобилистов о непогоде и рекомендовали воздержаться от поездок на личном автомобиле.