Снегопад и аварии стали причиной семибалльных пробок в Челябинске

Цены на такси сегодня утром выросли в несколько раз

Снегопад, прошедший накануне в Челябинске, стал причиной семибалльных пробок сегодня утром, 22 ноября. Также очевидцы сообщают о нескольких ДТП. Рассказываем, где сейчас особенно затруднено движение.

На Копейском шоссе пробки образовались сразу на нескольких участках: в районе ТРК «Алмаз» и Энергосада-1, там движение стоит из-за аварии. Большая пробка возникла на улице Цвиллинга, непросто проехать по улицам Доватора, Овчинникова, Блюхера.

Затруднено движение по проспекту Ленина на участках в районе улицы 3-го Интернационала и пересечения со Свердловским проспектом. На последнем на подъезде к улице Воровского также зафиксировано ДТП. Пробки образовались и на улицах Первой Пятилетки, Героев Танкограда и Артиллерийской.

Большие заторы возникли на нескольких участках улиц Труда, Братьев Кашириных, проспекта Победы и Комсомольского проспекта. Непросто проехать по улице Молодогвардейцев, Куйбышева, Каслинской, Чичерина.

Цены на такси сегодня утром также выше, чем обычно. Так, добраться до центра Челябинска можно за более чем 300 рублей. За непродолжительную поездку агрегаторы такси запрашивают свыше 130 рублей.

Отметим, сегодня синоптики челябинского Гидрометеоцентра также прогнозируют снег.