Снег и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

Погода в регионе будет теплой

Сегодня, 28 января, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег и гололед.

Утром в Челябинске будет около −9°C, днем температура воздуха установится в пределах от −3 до −5°C. Облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег, в горах осадки будут умеренными. На дорогах гололед. В утренние часы прогнозируют около −6°C, местами ниже. Днем столбики термометров поднимутся до 2—7 градусов со знаком минус, в низинах ожидается до −12°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.