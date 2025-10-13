Снег в Челябинской области сделал дороги опасными для авто на летней резине

Техника обрабатывает трассы противогололедными материалами

В ночь с 12 на 13 октября осадки в виде снега выпали в Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском районах и Магнитогорске, сообщает Миндортранс и ГАИ. Снег засыпал участок автодороги Южноуральск — Магнитогорск с 170‑го по 201‑й километр.

На трассах работает техника, посыпает их противогололедными материалами.

Водителям авто на летней резине ГАИ настоятельно рекомендует не выезжать на дороги.

Вчера самые осторожные водители Челябинска переобули своих ласточек. Очередь на шиномонтаж расписана вперед на неделю.