Снег в Челябинске будут убирать в усиленном режиме в ближайшие дни

За выходные в городе выпало более половины месячной нормы осадков

Минувшие выходные в Челябинске выдались снежными: по данным синоптиков, за два дня в городе выпало около 19 миллиметров осадков, а это более 50% месячной нормы. В субботу и воскресенье дворы, дороги и тротуары очищали от осадков в усиленном режиме, работа в этом темпе продолжится и в ближайшие дни. Об этом 30 октября сообщили на аппаратном совещании у главы города.

«На уборке дворовых территорий управляющими компаниями задействовано более 1600 дворников и 50 единиц техники. На неделе ожидается теплая погода, и основные усилия сосредоточим на удалении снега и наледи на дворовых территориях, а также использовании песко-соляной смеси для подсыпки обледенелых участков»,— рассказал о планах замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов также доложил, что в минувшие выходные подрядчики работали в усиленном режиме и расчищали от снега проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта.

«За субботу и воскресенье выходило порядка 150 единиц техники и 200 рабочих, эта работа будет продолжена сегодня и завтра, чтобы максимально ликвидировать остатки циклона»,— добавил Андрей Ксензов.

По данным комитета дорожного хозяйства Челябинска, сегодня на улицах города работает 209 единиц техники и 554 дорожных рабочих. На снегосвалку за последние сутки вывезено 375 кубических метров снега.