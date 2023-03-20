Снег с дождем, порывистый ветер и гололед ожидаются в Челябинской области

Столбики термометров покажут до +2 градусов

Сегодня, 20 марта, в Челябинской области ожидается ветреная и прохладная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в целом в регионе будет переменная облачность, местами пройдут снег и дождь со снегом. Также южноуральцев предупредили о гололеде. Рассказываем о погоде в понедельник подробнее.

В Челябинске эти утром обещают около −13°C, днем столбики термометров поднимутся до 0°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня будет пасмурно, без осадков. Синоптики прогнозируют днем от −2 до −8 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду.

В Озерске температура воздуха поднимется до −1°C. Днем пройдет дождь со снегом, в целом день будет хмурым.

Смешанные осадки ожидаются в понедельник также в Златоусте и Миассе. А в Аше утром пройдет умеренный снег, к вечеру он прекратится. Столбики термометров покажут в среднем от 0 до −5 градусов.

В целом в регионе сегодня ожидается переменная облачность, осадки пройдут в горных районах области. Температура по области будет варьироваться в пределах от −3 до +2 градусов, в низинах будет холоднее — до −6°C. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду.