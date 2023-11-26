Снег с дождем и туманы ожидаются в Челябинской области

День будет теплым

Сегодня, 26 ноября, в Челябинской области пройдет снег с дождем. Возможен туман. Столбики термометров поднимутся до +3 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около +1 градуса. Облачно с прояснением, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Временами на город будет опускаться туман. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в большинстве районов также ожидается мокрый снег с дождем. Возможны туманы. На дорогах гололед. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от −2 до +3 градусов. Ветер также южного направления 4 — 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.