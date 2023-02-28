Снег с дождем и сильный ветер сохранятся в Челябинской области

На дорогах по‑прежнему будет скользко

Сегодня, 28 февраля, в Челябинской области прогнозируют потепление до +2 градусов. В регионе продолжит бушевать непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снег с дождем и сильный ветер.

В утренние часы в Челябинске столбики термометров покажут около −2°C, днем температура поднимется до +1°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет слабый снег. Также возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололед. Ветер юго-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду.

В Челябинской области утром будет около 0°C, в отдельных районах ниже. Днем потеплеет до +2°C, местами температура опустится до −3°C. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах региона прогнозируют метели. На дорогах гололед. Ветер западного направления 7—12 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.