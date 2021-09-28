В Челябинской области прогнозируют снег с дождем и штормовой ветер

Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупреждают южноуральцев о гололедице

Сегодня, 28 сентября, в Челябинской области обещают снег с дождем, штормовой ветер и гололедицу. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем столбики термометров покажут максимум +8°C.

Во вторник утром в регионе столбики термометров достигнут отметки +1°C, днем будет чуть теплее — до +3, +8°C. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер восточный, северо-восточный от 8 до 13 метров в секунду, порывы могут достигать 25 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы столбики термометров покажут +1°C, днем воздух прогреется до +6, +8°C. Ветер восточный, северо-восточный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

По данным сотрудников челябинского Гидрометеоцентра, к середине недели непогода стихнет. Следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.