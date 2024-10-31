Снег с дождем и штормовой ветер обещают синоптики в Челябинской области 1 ноября

На дорогах будет скользко

В пятницу, 1 ноября, через территорию Челябинской области пройдет североатлантический циклон, который принесет дожди со снегом и мокрый снег, а также сильный ветер. Температура воздуха сохранится прежней, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя начнутся уже предстоящей ночью. Температура вплотную подойдет к нулю градусам. Дневной прогрев составит около +5°C. Облачно с прояснением, осадки сохранятся. Ветер южной четверти, от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинской области местами также ожидаются умеренные смешанные осадки как в ночные, так и в дневные часы. Столбики термометров ночью будут варьироваться от −4 до +1°C, днем воздух прогреется от +1 до +6°C. На дорогах гололед, в горах — сильный. Возможно налипание мокрого снега на провода. Ветер южной четверти, от 8 до 13 метров в секунду, порывы могут достигать 20 метров в секунду.