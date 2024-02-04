Снег с дождем и потепление до +2 градусов ожидаются в Челябинской области 5 февраля

Ветер будет сильным

В понедельник, 5 февраля, жителей Челябинской области ждет теплый, но снежный и ветреный день. В отдельных районах пройдет снег с дождем. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит −10...-12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −1...+1 градуса. Облачно, снег, слабая метель. На дорогах гололед. Ветер юго-западного направления от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы будет преимущественно −9...−14 градусов, на юге градусник покажет от −4 до −9 градусов. Днем потеплеет до −3...+2 градусов. Облачно, мокрый умеренный снег, на востоке области с дождем. Местами метели. На дорогах гололед. Ветер южного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют не отправляться в непогоду в дальние поездки по федеральным трассам.