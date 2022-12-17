Снег с дождем и потепление до +1 градуса прогнозируют в Челябинской области

Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололеде

В воскресенье, 18 декабря, в Челябинской области разыграется непогода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидается снег с дождем, порывистый ветер и сильный гололед. В некоторых районах температура воздуха будет плюсовой.

Предстоящей ночью в регионе пройдет небольшой снег, местами осадки будут умеренными. Столбики термометров покажут до минус 8 — 13 градусов, в горах будет значительно теплее — до −4°C. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до +1°C. В большинстве районов пройдет снег, переходящий в дождь. Местами возможно налипание снега и гололеда на провода. На дорогах гололед, в горах сильный. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье будет пасмурно, пройдет мокрый снег. Ночью температура воздуха составит минус 11 — 13 градусов, днем поднимется до нуля градусов. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

Водителям рекомендовано не отправляться в дальние поездки на личном автомобиле во избежание нештатных ситуаций. Также автомобилистов попросили не мешать спецтехнике во время уборки снега.